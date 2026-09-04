/04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 04, 2026, 01:55 PM|Updated: Sep 04, 2026, 01:55 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ದಿನ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇರಲಿದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ನೀವು ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ.
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