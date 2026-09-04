/04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ದಿನ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇರಲಿದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ನೀವು ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ.