/04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 04, 2026, 01:45 PM|Updated: Sep 04, 2026, 01:45 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಿರಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಇವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿ: ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ದಿನ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ. ಮೀನ ರಾಶಿ: ಸಾಡೇ ಸಾತಿ
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