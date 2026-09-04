/04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಿರಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಇವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ದಿನ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಸಾಡೇ ಸಾತಿ