/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026

Published: Jun 05, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:00 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಲೇವಾದೇವಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಲಸ್ಯ ಕಾಡಬಹುದು. ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿಶೇಷ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.