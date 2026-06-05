Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 05, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:00 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಲೇವಾದೇವಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಲಸ್ಯ ಕಾಡಬಹುದು. ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿಶೇಷ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.

Recommended Videos

ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026
01:58
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026
01:49
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026
01:59
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್?
01:18
ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿಯ ಮಗಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ
02:43
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
02:10
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
04:02
ಲೆಜೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈಫ್ ಅಂತಾ ಯಾವತ್ತೂ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ
02:32
ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ
01:20
ಸಂಚಿತ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ
02:13
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
00:57
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾತು
03:15

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಿಜವಾಗಲೂ AC ಟೆಂಪರೇಚರ್‌ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೆ ಡೇಂಜರ್‌!
AC Temperature For Health3 min ago
2
5 june 2026 kannada news3 min ago
3
Ajay Singh10 min ago
4
Congress Workers Resignation32 min ago
5
Ketu Transit 202650 min ago