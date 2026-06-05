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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 05, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:05 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವ ಸುಯೋಗ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಬರಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕುಲದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.

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