/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026

Published: Jun 05, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:10 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಒತ್ತಡಭರಿತ, ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಶೋಧನಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.