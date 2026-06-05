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ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 05, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:10 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಒತ್ತಡಭರಿತ, ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಶೋಧನಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.

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