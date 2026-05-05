/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-05-2026

Published: May 05, 2026, 11:50 AM IST|Updated: May 05, 2026, 11:50 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಶಾರೀರಿಕ ಅನಾರೋಗದ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧರ್ಮಪ್ರದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಇಂದು ಗಣಪತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ೨೧ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಅನಾಮಿಕರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.