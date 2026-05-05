/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-05-2026

Published: May 05, 2026, 11:45 AM IST|Updated: May 05, 2026, 11:45 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟು-ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹುನ್ನಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.