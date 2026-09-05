/05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 05, 2026, 10:25 AM|Updated: Sep 05, 2026, 10:25 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ದಿನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸಹನಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು. ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕಣ್ಣಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನೂ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕನ್ಯಾ
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