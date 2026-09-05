/05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ದಿನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಸಹನಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು. ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಕಣ್ಣಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನೂ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ