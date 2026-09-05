/05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಗುರು ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ಗುರು ಕೃಪೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಿರಿಯರಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ