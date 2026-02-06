English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರು ಶಾಂಭಶಿವನ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇಂದು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

