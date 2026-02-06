ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಕಾರ, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶುಭ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲೋಚಿಸಿ. ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ