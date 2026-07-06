/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-07-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 06, 2026, 04:05 PM|Updated: Jul 06, 2026, 04:05 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-07-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.

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