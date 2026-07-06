/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-07-2026

Published: Jul 06, 2026, 04:10 PM|Updated: Jul 06, 2026, 04:10 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-07-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಬರಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆವಹಿಸಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ.