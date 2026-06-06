/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-06-2026

Published: Jun 06, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:00 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದಾಯಾದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಧನ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.