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ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 06, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:00 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದಾಯಾದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಧನ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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