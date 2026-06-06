/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-06-2026

Published: Jun 06, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:55 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲದೆ. ವೃದ್ಧರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.