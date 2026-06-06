/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-06-2026

Published: Jun 06, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:05 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಜೂಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.