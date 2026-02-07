ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅಧಿಕ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.