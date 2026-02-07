English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತೊಡಕುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಏನಾದರೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲು ಶುಭ ದಿನ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

