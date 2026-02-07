ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿವಾಹಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಖಾಸಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಿನ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆತ್ಮೀಯರೊಡನೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪ ಬರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಇರಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮನಃಸ್ಥಾಪ, ದಾಯದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.