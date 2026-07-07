/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-07-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 07, 2026, 03:00 PM|Updated: Jul 07, 2026, 03:00 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-07-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯುತ್‌ ಗುತ್ತಿಗೇದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

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