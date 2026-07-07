/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-07-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 07, 2026, 02:55 PM|Updated: Jul 07, 2026, 02:55 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-07-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇತರರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಇಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿರಬಹುದು. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿಮಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.

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