/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-07-2026

Published: Jul 07, 2026, 02:55 PM|Updated: Jul 07, 2026, 02:55 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-07-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇತರರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಇಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿರಬಹುದು. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿಮಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.