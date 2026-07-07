/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-07-2026

Published: Jul 07, 2026, 02:50 PM|Updated: Jul 07, 2026, 02:50 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-07-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಾಗಬಹುದು. ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿನಾಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಅಪವಾಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಎದುರಾಗಬಹುದು.