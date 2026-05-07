/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-05-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07-05-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಒತ್ತಡಗಳಿರಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಂತುಹೋದ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಾಂಭಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಬಾಗಲಿದೆ.