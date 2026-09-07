Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

Written ByYashaswini V
Published: Sep 07, 2026, 04:05 PM|Updated: Sep 07, 2026, 04:05 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ಮನೋಭಾವ ಇರಬಹುದು. ಗುರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಂಗಾರಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪದಿಂದ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶುಭದಿನ. ಇಂದು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನೀವು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಲಾಭ
See more

Recommended Videos

1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
03:37
ದರ್ಶನ್‌ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಂಖನಾದ ಆಂಜನಪ್ಪ
03:44
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದಂದೇ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಶಿಕ್ಷಕ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೂಸೈಡ್!
02:55
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ, ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಯತ್ನ: ಭೂಗಳ್ಳರಿಂದ ಬಂಡೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವಿಕೆ
05:09
ಮೇಷರಾಶಿ ತಲೆತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮೈ ಹುಷಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಢೆಸಾತ್‌ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
08:01
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ನಾಗದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
07:56
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನಾ ಸಭೆ
02:39
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು
01:22
ಅಮರ್ಥ.. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ
03:45
'ಕಿಚ್ಚ' ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್
06:50
05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
09:06
05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
10:54

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
2
3
4
5