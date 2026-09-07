/07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ಮನೋಭಾವ ಇರಬಹುದು. ಗುರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಂಗಾರಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪದಿಂದ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶುಭದಿನ. ಇಂದು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ನೀವು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಲಾಭ