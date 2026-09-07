/07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಿ. ಆದರೆ, ಗಡಿ ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿವಾಹಿತರಿಂದ ಇದು