/07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 07, 2026, 04:00 PM|Updated: Sep 07, 2026, 04:00 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಿ. ಆದರೆ, ಗಡಿ ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿ: ಇಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿವಾಹಿತರಿಂದ ಇದು
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