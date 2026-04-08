ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-04-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ವೈಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಬೇಕು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.