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ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 08, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:55 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಾಡಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದಗಳಿರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿರಬಹುದು. ಸಾಂಭಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದರ್ಶನ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ.

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