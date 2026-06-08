/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026

Published: Jun 08, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:55 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಾಡಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದಗಳಿರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿರಬಹುದು. ಸಾಂಭಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದರ್ಶನ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ.