/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026

Published: Jun 08, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:05 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡಯುಕ್ತ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಲತೆ ಕಾಣಲು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಲತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.