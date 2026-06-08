/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026

Published: Jun 08, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:00 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸೋದರರ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲಿದೆ.