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ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 08, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:00 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸೋದರರ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

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