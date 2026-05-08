/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-05-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-05-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹುನ್ನಾರಗಳು ಬರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳ ಸಮಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೂಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಗಾಧೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರ, ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.