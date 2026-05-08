/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-05-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08-05-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಂಗಳಕರ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪಿತೃಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಕೀಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೀರೋ ಅವರಿಂದಲೇ ವಂಚನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.