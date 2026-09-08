/08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ದಿನ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಧನಾಗಮನ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕತ್ತು ನೋವು ಬರಬಹುದು. ದೃಷ್ಟಿ