/08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 08, 2026, 02:10 PM|Updated: Sep 08, 2026, 02:10 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ದಿನ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ಧನು ರಾಶಿ: ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಧನಾಗಮನ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕತ್ತು ನೋವು ಬರಬಹುದು. ದೃಷ್ಟಿ
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