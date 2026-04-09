ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-04-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೋದರರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಇಂದು ದಾಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.