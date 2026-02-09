English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ವೈವಾಹಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಮಾನವಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಞಾಸೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಸಕಾಲ.

