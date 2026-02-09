ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ವೈವಾಹಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಮಾನವಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಞಾಸೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಸಕಾಲ.