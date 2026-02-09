English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Videos
  • ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-02-2026

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯ ಬರಲಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಕಾಲ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News