Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-07-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jul 09, 2026, 01:10 PM|Updated: Jul 09, 2026, 01:10 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-07-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಿರಿ.

Recommended Videos

ಕಾಫಿನಾಡ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ
03:47
ದೇವರನಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ!
05:50
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ: ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
01:13
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ
01:50
ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌
01:21
ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ನಡುವೆ ಎಡವಿದ ಕುಮಾರಣ್ಣ
05:51
ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್
05:25
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಮೊದಲು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್‌
07:25
ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ SIR ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್‌
03:54
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
04:34
ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ SIR ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್‌
04:15
SIRನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್‌
03:45

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
3,991 ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ
Karnataka Police Recruitment 202624 min ago
2
ಅಪಘಾತ ನ್ಯೂಸ್‌35 min ago
3
Kodagu landslide53 min ago
4
Maharashtra Rain News1 hr ago
5
Development of North Karnataka1 hr ago