/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-07-2026

Published: Jul 09, 2026, 01:15 PM|Updated: Jul 09, 2026, 01:15 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-07-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೋ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ವಿವಾಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೋದರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.