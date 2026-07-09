/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-07-2026

Published: Jul 09, 2026, 01:20 PM|Updated: Jul 09, 2026, 01:20 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-07-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಳೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ.