Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 09, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:30 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧನಕ್ಷಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ದುಂದುವೆಚ್ಚಗಳಾಗಬಹುದು. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇತರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಆಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಾಗಬಹುದು. ನೀವಿಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.

Recommended Videos

ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ
02:34
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಂದ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?
05:08
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ?
04:23
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026
02:11
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026
02:16
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026
02:25
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಮಾವು ಸೇಲ್
02:35
ಸಸ್ಯಕಾಶಿ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾವು & ಹಲಸು ಮೇಳ
03:01
ರೈತರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ
01:35
ಮಾವು ಮೇಳದಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ ತೋತಾಪರಿ, ಬಾದಾಮಿ,ರಸಪೂರಿ, ಸಿಂಧೂರ
02:30
CM ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಬೇಸರ
02:34
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮೊಮ್ಮಗ ಸೂರಜ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿಧನ
01:24

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"ಶ್ರೀರಾಮ ದಶರಥನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಲ್ಲ": ಮುಕ್ತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್. ಭಗವಾನ್
KS Bhagavan12 min ago
2
Shivamogga airport flight suspension14 min ago
3
earn more money20 min ago
4
Oppo K13 5G22 min ago
5
FIFA World Cup34 min ago