/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026

Published: Jun 09, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:30 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧನಕ್ಷಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ದುಂದುವೆಚ್ಚಗಳಾಗಬಹುದು. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇತರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಆಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಾಗಬಹುದು. ನೀವಿಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.