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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 09, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:25 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಇಂದು ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ದುರ್ಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.

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