/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026

Published: Jun 09, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:40 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ದಿನ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆರೋಗ್ಯ ಸನ್ಮಂಗಳಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.