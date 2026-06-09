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ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 09, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:40 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯ ಸನ್ಮಂಗಳಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.

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