/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-05-2026

Published: May 09, 2026, 10:25 AM IST|Updated: May 09, 2026, 10:25 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ಚರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರೈತರಿಗೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಿಶ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗ. ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.