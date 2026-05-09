  • /ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-05-2026

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-05-2026

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 09, 2026, 10:25 AM IST|Updated: May 09, 2026, 10:25 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-05-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ಚರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ರೈತರಿಗೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಿಶ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗ. ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.

