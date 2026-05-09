/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-05-2026

Published: May 09, 2026, 10:15 AM IST|Updated: May 09, 2026, 10:15 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಾಸ ಗೃಹ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಇರಲಿದೆ. ಭೋದಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಮಸ್ಸುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸೋದರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃದ್ಧರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಹಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು.