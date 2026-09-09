/09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಯಾವುದೋ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಡನಾಡಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಇಂದಿನ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ವಂದ್ವದ ದಿನ. ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಚರ್ಮ ವ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು