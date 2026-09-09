Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

Written ByYashaswini V
Published: Sep 09, 2026, 01:15 PM|Updated: Sep 09, 2026, 01:15 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಯಾವುದೋ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಡನಾಡಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಇಂದಿನ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ವಂದ್ವದ ದಿನ. ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಚರ್ಮ ವ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು
See more

Recommended Videos

09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
12:36
09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
09:41
ಭೂಪಟದ ರಹಸ್ಯ: ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇ?
05:27
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1,468 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸೈಬರ್‌ ವಂಚನೆ!
05:54
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು
01:50
1 ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫುಡ್, ಡ್ರಗ್ ಐಟಂ ವಶಕ್ಕೆ
02:37
08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
09:23
08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
10:16
ಬರದ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಯಾದಗಿರಿ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ.!
02:12
ಪ್ರಜಾಸೇವಾದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಯುವಕ
04:18
7ನೇ ದಿನದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ
01:53
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಶಾಸಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
03:20

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಲೇಔಟ್ ಹರಗಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಧಾರವಾಡ ರೈತ!
2
3
4
5