/09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ವೃತಾ ಅಲೆದಾಟ. ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ದಿನ. ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯ ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ