/09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 09, 2026, 12:00 PM|Updated: Sep 09, 2026, 12:00 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃತಾ ಅಲೆದಾಟ. ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಧನು ರಾಶಿ: ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ದಿನ. ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯ ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ
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