ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲುಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇರಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ.