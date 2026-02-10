English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಿ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದರ್ಶನದಿಂದ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮಿಶ್ರ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.

