/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-07-2026

Published: Jul 10, 2026, 10:45 AM|Updated: Jul 10, 2026, 10:45 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-07-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿವೇಚನಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಬರಬಹುದು. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ.