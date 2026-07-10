/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-07-2026

Published: Jul 10, 2026, 10:40 AM|Updated: Jul 10, 2026, 10:40 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-07-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಮಿತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರಬಹುದು. ವಕೀಲರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.