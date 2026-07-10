Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-07-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jul 10, 2026, 10:35 AM|Updated: Jul 10, 2026, 10:35 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-07-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ತ್ರೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದಾಯಾದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.

Recommended Videos

ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್: ಗಲ್ಫ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ!
05:54
ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯ ಕಲಿತ ಯುವ ಸಾಧಕಿ: ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲು
09:51
ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು: ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗ್ಯ
07:07
ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಜುಲೈ 15ರಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ
05:27
ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವುದು ಮಾನವನಿಗೆ ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕ?
02:39
ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮಾನವ ಬದುಕಬಹುದಾ?
03:32
ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
06:42
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಯಾವುದು...?
07:02
ಕರಾವಳಿ-ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಬ್ಬರ..!
01:58
ಬೈಕ್ ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೆಪ್ ಆಗುವ ಕಳ್ಳನ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ
02:57
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ: 12ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
02:20
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ಮೂರುವರೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೈಲು
03:31

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತಂದೆ, ಮಗಳ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು.. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ!
Police crack father-daughter case in Bellary32 min ago
2
Heavy rain continues in the state yellow alert for 8 districts today live39 min ago
3
Karnataka bus fare hike1 hr ago
4
Kannada News Live1 hr ago
5
GBA abandoned vehicles Operation2 hrs ago