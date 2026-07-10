/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-07-2026

Published: Jul 10, 2026, 10:35 AM|Updated: Jul 10, 2026, 10:35 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-07-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ತ್ರೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದಾಯಾದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.